«القابضة للصناعات الغدائية»: نسعى للاكتفاء الذاتي من الزيوت بنسبة 50%

قال اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنّ الشركة تستهدف توفير السلع للمستهلكين، لتحقيق الجودة وسلامة الغذاء لضمان تقديم غذاء آمن للمواطن، قائلا: «نسعى من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، لتوطين صناعة الزيوت بهدف تحقيق 50% من الاكتفاء الذاتي في زيوت الطعام».

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وأضاف اللواء أحمد حسنين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، بحضور وزير التموين، بشأن الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت في مصر، أنّ تحقيق احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية مع تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة الشراكة الإيجابية، هو ما تهدف له فكرة تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنّ الشركة القابضة تغطي جميع المحافظات بمنافذها ومخازنها، من خلال أكبر شبكة توزيع على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّه جرى اختيار مواقع إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة للزيوت بعناية فائقة، لتكون قرب محاور الطرق والمواني، موضحا أنّ المواقع الجديدة لصناعة الزيوت، هي «المجمع الصناعي الأول في برج العرب، والمجمع الصناعي الثاني في منطقة السادات، والمجمع الصناعي الثالث في سوهاج».

زيادة التنافسية وتعظيم فرص الاستثمار

وأشار اللواء أحمد حسنين، إلى أنّ الشراكة مع القطاع الخاص تزيد التنافسية وتحقق روية الدولة لتعظيم فرص الاستثمار، قائلا: «الشركة القابضة تستهدف إنشاء شركة بمساهمة من 20 إلى 30% مع القطاع الخاص».

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت بشراكة القطاع الخاص، في أحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء شركات الزيوت وعدد من المستثمرين العرب.