برلماني: فوز 5 مشروعات بشهادات دولية إضافة لسجل الإنجازات المصرية

اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن فوز الدولة المصرية بـ5 مشروعات في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، بالإنجازات التي تشهدها مصر الفترة الأخيرة والرؤية التي نتخذها نحو التنمية المستدامة، والحرص على دفع عجلة البناء والنمو الاقتصادي رغم كافة التحديات العالمية.

وأضاف «أبوالفتوح»، في بيان، اليوم الأحد، أن مؤسسة ENR الأمريكية العالمية من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة في العالم، ما يجعل دخولنا اليوم في منافسة دولية والفوز بـ5 مشروعات شهادة كبرى تضاف لسجل الإنجازات المصرية التي أبهرت العالم الفترة الأخيرة بإتمامها وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفي مدد زمنية قياسية، ويعطي دفعة للقيادة التنفيذية بالدولة على استمرار عمليات البناء والعمران من خلال المشروعات القومية المختلفة والتي أثبتت نجاحها أمام العالم.

مصر تتخذ خطوات جادة نحو الطريق الأمثل للتنمية المستدامة

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تتخذ خطوات جادة نحو الطريق الأمثل للتنمية المستدامة بالتركيز على تعزيز المنظومة الخضراء والتوسع في الطاقة المتجددة، وتنفيذ المعايير التى دائما ما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية، وهو ما يعكس نجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة لتحقيق طفرة تنموية سريعة، تأسيساً لجمهورية جديدة، تفتح آفاقا نحو تحفيز الاستثمار وخفض البطالة، وإعادة مصر لدورها الريادي على المستوى العالمي والإفريقي والعربي، بوضعها في مقدمة الدول التي تشهد تغيرات شاملة في كافة القطاعات.

وأوضح أن مصر أنفقت نحو 500 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية والتي شملت إقامة طرق ومناطق خدمية وربط العاصمة بالمدن الجديدة بدعم وتحسين النقل المستدام، مشيرا إلى أن ما حصدته مصر من جوائز من خلال هذه المؤسسة تنوعت بين مشروعات للنقل والطاقة والصناعة والبيئة وأيضا الثقافة والترميم، ما يؤكد النهضة الشاملة التي تخطو إليها مصر في كافة المجالات والحفاظ على هويتها وتاريخها، بجانب تحركات التطوير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة.

5 مشروعات مصرية تفوز بجوائز دولية

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات وهي أفضل مشروع نقل في العالم «محطة عدلي منصور التبادلية، أفضل مشروع ثقافي في العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أفضل مشروع ترميم في العالم «تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل»، أفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم، «محطة رياح رأس غارب بخليج السويس»، وأفضل مشروع بيئي في العالم «مشروع تطوير قرى توشكي الجنوبية».