أماكن شراء كراسة شروط الاسكان الاجتماعي 2022.. حتى 27 أكتوبر

تزامنا مع بداية طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعى 2022، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين»، داخل مكاتب البريد المميكنة، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، يبحث عدد من المواطنين عن أماكن شراء كراسة شروط الاسكان الاجتماعى 2022، كي يتمكنوا من شرائها قبل نهاية المدة المحددة.

أماكن شراء كراسة شروط الاسكان الاجتماعي 2022

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، يتم بيع كراسة شروط الاسكان الاجتماعى 2022، داخل مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الشقق، حتى 27 أكتوبر، لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستكون كراسة الشروط متاحة داخل جميع مكاتب البريد بمحافظة القليوبية، بمحافظة الأقصر، بمدينة برج العرب الجديدة، محافظة الفيوم، محافظة قنا، مدينة أكتوبر الجديدة، محافظة دمنهور، محافظة البحيرة، محافظة الفيوم الجديدة، محافظة كفر الشيخ، محافظة مطروح، محافظة أسيوط، محافظة الإسماعيلية، محافظة المنوفية، محافظة الشرقية، مدينة أخميم الجديدة، السويس، بنى سويف، الغربية، دمياط، الدقهلية، أسوان، شمال سيناء، المنيا، سوهاج، المنيا الجديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وتتمثل شقق الإسكان الاجتماعي 2022، في شقق المرحلة الثالثة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، في بيان رسمي له، على ضرورة التواصل مع الصندوق من خلال القنوات الرسمية له،عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتجنب الوقوع في عمليات النصب من قبل الصفحات الوهمية التي تحمل اسم الصندوق، وتقدم الخدمات والاستفسارات للمواطنين الراغبين في الحجز، بمقابل مادي، ولم يتمكنوا من مساعدتهم بشكل سليم.