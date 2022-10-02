«الكهرباء» توقّع عقدا بـ107 ملايين جنيه لدعم الشبكة في 4 مناطق

وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا بالأمر المباشر مع شركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية، لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لـ9 محولات جهد 66/11ك.ف، سعة 40م.ف.أ (حزمة ب) التابعة لمناطق كهرباء (الإسكندرية وغرب الدلتا - مصر العليا - الدلتا) بموازنة العام المالي 2022-2023.

دعم وتوطين الصناعة المحلية

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية، ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الأحمال، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية، واستمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 107 ملايين جنيه مصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالي بمناطق الكهرباء المختلفة، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 5 أشهر لكل مسار، تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر.