وزير التعليم: عدم اكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها في المدارس جرم كبير

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس ليست فقط للحصول على الشهادة والنجاح من صف لآخر، وإنما للتعلم والتفكير وممارسة الأنشطة بكافة أنواعها، سواء رياضية أو فنية أو ثقافية أو اجتماعية.

وزير التعليم يتفقد مدارس بني سويف

وأكد وزير التعليم خلال جولته التفقدية لعدد من مدارس بني سويف اليوم، من بينها مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات بمدينه بني سويف، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أن الوزارة مهتمة بالأنشطة الطلابية وتنمية مواهب الطلاب، بالإضافة إلى اكتشاف تلك المواهب، قائلا «عندنا أكثر من 25 مليون طالب، مش معقول مش هيكون فيهم موهوبين، وأنا شخصيا كوزير التربية والتعليم هعتبر لو عندنا موهوبين ولم نكتشفهم، هيبقى جُرم كبير، هنركز على الموهوبين ونكتشفهم وننمي تلك الموهبة».

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأنشطة مهمة للغاية في المدارس، فهي علامة جذب للطلاب ونشاط قوي لهم، بهدف تنويع المهارات لدى الطلاب واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي تعد من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030.

الوزارة تعمل لخدمة الطالب

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع من في الوزارة يعملون في خدمة الطالب المصري، مضيفا «هم في القلب مننا جميعا، ونحن هنا لخدمتهم ورعايتهم تربويًا وتعليمًا».

وأضاف خلال تفقده لمدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات، «جميعا هنا لخدمة الطالب، ولو لم يوجد طالب لم يوجد مُعلم، ولو لم يوجد مُعلم لم يوجد مدير للمدرسة، ولو لم يوجد مدير للمدرسة لم يوجد وكيل للوزارة، ولو لم يوجد وكيل للوزارة، لم يوجد وزير للتعليم، فجميعنا هنا من أجل الطالب وفي خدمته».