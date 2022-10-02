«الأسود والبني والأصفر».. تصنيفات خبراء البيئة للاقتصاد (فيديو)

قال الدكتور مجدي علام، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ، إن خبراء البيئة صنَّفوا الاقتصاد حسب صداقته للبيئة، فهناك الاقتصاد الأسود وهو اقتصاد الفحم والبترول، والاقتصاد البني الذي يلوث البيئة بدرجة أقل من الاقتصاد الأسود، وهناك اقتصاد أصفر يشير إلى المناطق الصحراوية والتصحر الذي يضرب الزراعة.

هناك الاقتصاد الأبيض وهو صديق للبيئة

وأضاف رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «هناك الاقتصاد الأبيض وهو صديق للبيئة، والاقتصاد الأزرق للمياه، ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية من المياه، وبالتالي فإن الاقتصاد الأزرق هو أول اقتصاد، ويجب أن تعتبره دول العالم المخزون الطبيعي الأول لمشروعاتها».

الصوبة الزراعية إنتاجها الزراعي خضروات وفواكه

وتابع رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ: «هناك مجموعات من الشباب تقدمت في المشروعات الصغيرة من حيث تقليد مزرعة غليون الكبيرة التي دُشنت في كفر الشيخ، بأن يكون هذا التقليد ممثلا في مزارع سمكية تعرف باسم أكوا بونك، بحيث تكون الصوبة الزراعية إنتاجها الزراعي خضروات وفواكه، وبجوارها حوض يحصل على المياه ويتم ضخها في حوض كبير يتم فيه تربية الأسماك».

الصوب الزراعية تحقق أمنا غذائيا بالإضافة إلى المكسب

وأشار رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ إلى أن الصوبة تنتج 3 أنواع، مثل الخضروات والفواكه والأسماك، أي أنها تحقق أمنا غذائيا، بالإضافة إلى المكسب، كما لا يهدر هذا النوع من المشروعات المياه، وتنتج الفواكه والخضروات والأسماك وأنواعا مختلفة من الإنتاج الزراعي.