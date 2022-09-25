استعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة في 2022.. بالتليفون وأونلاين

تقدم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، دعما نقديا مشروطا، وهو معاش «تكافل أو كرامة»، والذي يمكن لمحدودي الدخل وذوي الإعاقة وكبار السن، الحصول عليه في حالة تحقق الشروط وتقديم طلب الحصول على الدعم، ويمكن الاستعلام عن المستفيدين من «تكافل وكرامة» في 2022 عبر الموقع المخصص من «التضامن».

خطوات استعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة في 2022

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن الاستفادة من معاش تكافل وكرامة، من خلال:

الاتصال على الرقم الساخن الذي خصصته الوزارة للبرنامج 19680.

ويمكن للمتقدم الاتصال وسيتم الرد من خلال خدمة العملاء، وسيطلب الرقم القومي للمستفيد، لمعرفة النتيجة، كما يمكن تقديم شكوى والتظلم.

بالإضافة إلى الخط الساخن، يمكن للمتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن القبول من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الآتي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم والضغط على «استعلام».

- سوف يظهر بيانات المتقدم والتي تشمل «الاسم، المديرية التابع لها، الإدارة والوحدة الاجتماعية، كارت الصرف ونوعه، حالة البطاقة سواء إيقاف أو تجميد أو سارية والسبب، المبلغ المستحق».

المستندات المطلوبة للتقديم لمعاش تكافل وكرامة

وحتى تتمكن من التقديم لمعاش تكافل وكرامة يجب تقديم بعض المستندات والأوراق الرسمية والتي جاءت كالتالي:

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

وبلغ حجم تمويل مبادرة «تكافل وكرامة»، حوالي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي فقط، ثم بلغ 22 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، بزيادة 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليًا 25 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية.