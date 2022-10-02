«الأزهر» يدعو الجهات المعنيّة لرفع وعي المجتمع بأهمية مواجهة أزمة المناخ

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، إنّ الأزهر الشريف يدعو الجهات والمعنيين للتكاتف والتفاعل، لصياغة سياسات ووضع آليات لرفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئة لمجابهة التغيرات المناخية، والتعامل مع التغيرات وفق نسق بيئي منضبط يحد خطورتها ويقلل آثارها.

دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، الذي يعقد تحت عنوان «دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية»، أنّ المنتدى يعكس جهود جامعة الأزهر في تعزيز دور الدولة المصرية، وتلبية نداء الوطن الذي يحتاج إلى تكاتف جهود أبناءه في كل المجالات، ويعكس تاريخ جهود مؤسسة لطالما أدت واجبها تجاه القضايا الحياتية، حتى يحيى العالم حياة مستقرة.

جهود مصر لإنجاح مؤتمر COP27

وأشاد صديق، بجهود الدولة لإنجاح مؤتمر COP27 بصورة تليق بمكانة مصر وتاريخها الإنساني الكبير، لدعم الجهود الدولية تجاه القضايا المصيرية، متابعا أنّ اللقاءات العلمية تهدف إلى الوقوف على الحقائق العلمية، وتبني سياسات تنفيذية وفق رؤية عامة لمجابهة التحديات، ووضع رؤية علمية لخطة عمل تفصيلية من شأنها أن تحدث أثرا إيجابيا في قضية التغيرات المناخية.

وتابع صديق، أنّ ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في وقت سابق من تقدم واختراعات في كل المجالات، هو نتيجة للتلاحم الثقافي والمعرفي، الذي أمن به ورسخ به رجال الإسلام، مؤكدا أن هذا وهو المنهج الذي تتبناه جامعة الأزهر وترسخ له مم خلال مشاركتها في كل التفاعلات الثقافية والقضايا المجتمعية.