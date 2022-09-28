نشأت زنفل: قرار خفض تذاكر الطيران للمصريين بالخارج يسهل ربط الأسر بالوطن

أعرب نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، عن سعادته بإعلان وزيرة الهجرة، الاتفاق مع وزارة الطيران المدني، على منح الأسر المصرية في الخارج، باقة من التخفيضات للمسافرين على «مصر للطيران» من وإلى مصر.

تخفيض أسعار تذاكر الطيران

وأشار نائب رئيس النادي الثقافي المصرى الأمريكي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قرار خفض أسعار تذاكر الطيران، يسهل على الأسر المصرية بالخارج، السفر إلى الوطن الأم، وقضاء الإجازات داخل البلاد، وربط الأبناء الخارج بالداخل.

وأوضح «زنفل»، أن قرار تخفيض أسعار تذاكر الطيران، يدل على تجاوب الدولة مع مطالب المصريين بالخارج في مؤتمر «اتحاد الكيانات المصرية والمصريين بالخارج» موجها الشكر لقيادة الدولة.

الترويج للعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الجديدة

وأشار إلى أن مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، نموذج ناجح للمرة الثالثة على التوالي، لجمع المصريين من عدة دول على أرض الوطن الأم، وفتح آفاق المناقشة والتعارف فيما بينهم، ونتج عنه تواصل دائم لتنفيذ توصيات ونتائج المؤتمر.

وأوضح «زنفل»، أنه يعمل على ترويج قرار وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الطيران، بتخفيض أسعار تذاكر الطيران للمصريين بالخارج، كى تتطلع عليه الجالية المصرية فى أمريكا، والترويج للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الجديدة التي يجرى تنفيذها خلال هذه الفترة في مصر.