وكيل الأزهر: حماية البيئة والمحافظة عليها من الواجبات الدينية

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل شيخ الأزهر، إن حماية البيئة والمحافظة عليها من الواجبات الدينية، والمسلم مأمور بالمحافظة على مكونات البيئة وثرواتها ومواردها، وذلك لضمان استقرار الحياة.

دور الشرع في توجيه نظر الإنسان

وأضاف وكيل الأزهر أن الشرع الحنيف يوجه نظر الإنسان فى أن يتعامل مع الكون من حوله تعامل الشاكر للخالق سبحانه وتعالى، ولكن الواقع يشهد أن الإنسان أسرف كثيرا حتى صار إنسانا مستهلكا وغض البصر عن المنهج الأخلاقي الحضاري.

وأوضح الضويني أن المجتمع المدني بكل مؤسساته هيكل أساسي في مواجهة تغيرات المناخ من خلال الدور المؤثر ميدانيا وتوعيا، وكانت مصر وقيادتها على وعي كبير بهذه المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، ومنحت الأمر اهتماما بالغا، وقد تجلى ذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة المناخ في باريس عام 2016، حيث حوَّلت الدولة الاتفاقية إلى واقع عملي من خلال رؤية مصر 2030، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة التغيرات الطبيعية.

مشروعات تساعد في المحافظة على البيئة

ومن الإيجابيات التى تدل على أن مصر دولة عمل ما تتبناه الدولة من مشروعات تساعد في المحافظة على البيئة، ومنها الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنشاء 216 محطة رصد للهواء المحيط على مستوى الجمهورية.

وتابع: أحب أن أذكر باستضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده في السابع من نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.