«النهري»: الجفاف يظهر «صخور الجوع» بأوروبا لأول مرة منذ 500 عام 

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إنّ أوروبا تأثرت بشدة من التغيرات المناخية هذا العام، كاشفًا عن أنّ هذا الأمر قد يعود بالنفع على الدول النامية، كون مؤتمرات المناخ كانت بالسابق تمتلئ بالتعهدات دون تنفيذها.

ظهور «صخور الجوع» لأول مرة بأوروبا منذ 500 عام

وأضاف النهري، في حوار مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ دول كثيرة في أوروبا عانت من جفاف أنهارها، وظهور ما يسمى «صخور الجوع» تحت الأجزاء التي جفت بهذه الأنهار، وهي صخور القاع التي تشير إلى أن النهر قل مائه، كاشفًا عن أنّها لم تظهر بأوروبا منذ 500 عام.

أسباب جفاف الأنهار بالعالم

وأوضح أن جفاف الأنهار جاء نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على العديد من الظواهر مثل، قلة تساقط الأمطار، وقلة تساقط الثلوج على قمم الجبال التي كانت تسقط بعد ذوبانها بالأنهار، بل وتوقف سقوط الثلوج ببعض الجبال تمامًا، وكذلك اختلاف توزيع الأمطار، وارتفاع حرارة الأرض وتأثيره على مستوى الضغط وهو ما يؤدي إلى الجفاف.