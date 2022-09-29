النهري: لولا جهود الدولة لغرق شمال الدلتا بسبب ارتفاع منسوب المتوسط

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن ذوبان الثلوج أثر على كل المناطق المنخفضة بالعالم بارتفاع منسوب سطح البحر، حيث تأثرت الموارد المائية نتيجة غزو الماء المالح للأراضي الزراعية مثلما حدث بدلتا النيل في مصر، والتي أثبتت الدراسات الحديثة تأثر من 30 إلى 40 كيلومترا بفرعي رشيد ودمياط بالملوحة.

النهري: لولا جهود الدولة لغرق شمال الدلتا بالكامل

وأضاف النهري في حوار على شاشة «extra news»، أن بعض المزارعين المصريين استبدلوا الري من مياه النيل إلى الري عن طريق المياه الجوفية، إلا أن الاستخدام المستمر لمعدات رفع المياه الجوفية والسحب المستمر منها أدى إلى خلو التربة من المسام وهو ما ساعد على غزو المياه المالحة، مشيدًا بجهود الدولة ب«الصرف المغطى»، والتي دونها كان شمال الدلتا بالكامل قد دمر.

ارتفاع منسوب البحر المتوسط تسبب في غرق أجزاء من الدلتا بمصر

ووصف نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، جهود الدولة بـ«الجبارة»، وأن استخدامها لأدوات رفع سحب جزء كبير من الملوحة وإنزالها بالمصارف، كاشفًا عن ارتفاع منسوب البحر المتوسط تسبب في غرق أجزاء من الدلتا بمصر.