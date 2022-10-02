السيطرة على حريق في مصنع دهانات بالبحيرة دون خسائر بشرية «صور»

نجحت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، قبل قليل، في إخماد حريق داخل مصنع دهانات ومواد طلاء وأحبار بقرية زرزارة التابعة لقرية المعدية بمركز إدكو في البحيرة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

قوات الحماية المدنية تنتقل إلى مكان الحريق

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد اندلاع حريق داخل مصنع لتصنيع الدهانات والورنيش والأحبار بقرية زرزارة التابعة لقرية المعدية التابعة لمركز إدكو، وتحرر محضر بالواقعة.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة بقيادة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية، ودفعت بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، ويجري عمل حصر للخسائر المادية بالمصنع.