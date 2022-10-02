3 وزراء يشهدون افتتاح الملتقى التسويقي للتمور بالوادي الجديد

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاهتمام والدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير صناعة وإنتاج التمور في الوادي الجديد، التي تعد أكبر المحافظات في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة، بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، وهو ما ساهم في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم زراعة النخيل وصناعة التمور والاستفادة من إمكانيات الوادي الجديد خاصة الزراعية، مؤكداً أن المحافظة تعد من محافظات مصر الواعدة للاستثمار في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي وتوافر الموارد الطبيعية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور بالوادي الجديد، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2022، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الثالث والستين، بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وذلك بمشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولفيف من المحافظين السابقين وسفيري موريتانيا والسنغال و بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

آمنة: يسعدني التواجد على أرض الوادي الجديد

وأضاف آمنة: "يسعدني ويشرفني التواجد على أرض محافظة الوادي الجديد، وفي ضيافة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كما يشرفني أن اشارك في الملتقي المصري الثاني لتسويق التمور"، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها، وكذا استغلال هذا الملتقى في الترويج السياحي للمحافظة لتحتل مكانتها العالمية بما يعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظة الوادي الجديد، التي تعد أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، وتحمل فرصا واعدة للتنمية والاستثمار لكل أبناء مصر، مضيفاً: "وربما تكون مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، نموذجا لطبيعة اهتمام الدولة بمواطني وشعب الوادي الجديد".

وأضاف "آمنة"، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف في مرحلتها الجارية مركز الفرافرة الذي يضم 6 وحدات محلية قروية بإجمالي 28 قرية، ويستفيد من تدخلات المبادرة الرئاسية أكثر من 41 الف مواطن من أهالي الوادي الجديد، ومن المخطط أن تستهدف المرحلة الثانية للمبادرة مركزي باريس والخارجة بإجمالي 32 قرية، مضيفاً: "وفي إطار المرحلة الأولى للمبادرة يجرى تنفيذ 430 مشروعًا بمركز الفرافرة، والانتهاء من 106 مشروعات، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2022، وسيتم إنشاء 6 مجمعات حكومية بمركز الفرافرة تم الانتهاء منها جميعًا، وسيجرى إنشاء 17 مجمعًا حكوميًا جديدًا في إطار المرحلة الثانية بمركزي الخارجة وباريس.

وزير التنمية المحلية يهنئ الأهالي على إنجازاتهم

وهنأ "آمنة"، مواطني ومحافظ وقيادات الوادي الجديد بمناسبة موسم جني التمور، وبكل ما يجرى على أرض الوادي الجديد من إنجازات، مؤكداً استمرار دعم وزارة التنمية المحلية ومساندتها لكافة الجهود التي تبذلها المحافظة وأجهزتها المحلية في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته شارك وزير التنمية المحلية، مع وزيري التضامن الاجتماعي والزراعة في افتتاح مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء، خلال زيارتهم لافتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور، وأكد السيد القصير وزير الزراعة أهمية المركز الذي جرى إنشاءه على مساحة 20 فدانًا بتكلفة 25 مليون جنيه، ويضم أول بنك للبذور ومعمل لطفيل التريكوجراما ووحدات بحثية تطبيقية للميكنة الزراعية ودراسات التربة، ومعامل الأنسجة وتحسين السلالات، وإدخال محاصيل زراعية جديدة بالاعتماد على نظم الري الحديث؛ لإستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بالمحافظة.

كما تفقد الوزراء المعامل المختلفة ومشروع الصوب الزراعية لإنتاج الخضروات وأعلاف البونيكام ومعرض الميكنة الزراعية لمعدات تدوير المخلفات الزراعية، وسلّموا شتلات طماطم وبونيكام كمشروعات زراعية لـ20 مزراعًا، ومشروعات إنتاج داجني وحيواني وأعلاف لـ25 سيدة بالقرى كمشروعات صغيرة للمساهمة في زيادة دخل الأسرة.

وأوضح "الزملوط"، أنه جرى الإتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات مماثلة للمرأة المعيلة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء؛ لتوفير فرص عمل تعزز من توفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجًا.