10 معلومات عن المهرجان التسويقي للتمور في الوادي الجديد.. ينطلق اليوم

ينطلق الملتقى المصري التسويقي الثاني للتمور لعام 2022، اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة عارضين وباحثين ومهتمين بزراعة نخيل التمور من محافظات مختلفة وعدد من الدول العربية.

المهرجان التسويقي للتمور بالوادي الجديد

وقال سيد مجيد، مدير عام الإنتاج بديوان عام المحافظة، والمسؤل عن تنظيم الملتقى، إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إقامة المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، حيث فرضت بعض الأصناف المتنوعة من التمر الصعيدي والسلطاني وجودها في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لجودتها وإنتاج كميات كبيرة منها، والتي تخطت حاجز الـ3 ملايين نخلة في الوادي الجديد، حيث تم تنظيم مهرجان تسويقي للتمور المصرية والعربية بمشاركة مجموعة من الدول المنتجة للتمور، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية وبحثية تهدف لتنمية زراعة وتصنيع التمر.

مشاركة مصرية وعربية واسعة

وأضاف المسؤول عن تنظيم الملتقى، إن المحافظة استقبلت، أمس الجمعة، كافة العارضين من الدول العربية بينها السعودية والإمارات والسودان، بالاضافة إلى بعض العارضين من الشركات الزراعية ومصانع التمور بالمحافظة وسيوة والواحات البحرية وغيرها.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، 10 معلومات عن الملتقي التسويقي الثاني للتمور في نسخته الثانية.

1- نظمت وزارة التجارة والصناعة المتلقى التسويقي الأول للتمور في شهر أكتوبر عام 2021.

2- يتم تنظيمه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة الوادي الجديد، وتشمل فعاليات الملتقى عقد ورش عمل وندوات علمية وأنشطة ثقافية.

3- شارك العام الماضي 100 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى المحافظات المصرية وبعض الدول العربية.

4- يقام داخل المعرض عدد من الأجنحة للعارضين بها منتجات المشاركين ومقامة على الطراز البيئي باستخدام سيقان النخيل والخوصد والمفروشات من الطابع الواحاتي المختلط بالسيناوي.

5- يشارك في المهرجان التسويقي الثاني للتمور، مزارعو نخل التمر وأصحاب مصانع التجفيف والتعبئة من الوادي الجديد والمحافظات الأخرى والدول العربية.

6- تنظم إدارة المهرجان عددا من الندوات والجلسات البحثية بمشاركة خبراء الزراعة والتصنيع الزراعي بمركز البحوث الزراعية بالمحافظة.

7- يتزامن الملتقى التسويقي للتمور مع فترة جني التمور بالمحافظة، والتي تبدأ من منتصف سبتمبر حتى نهاية شهر أكتوبر.

الدعم الفني لزراعة وتسويق التمور

8- تهدف إقامة مهرجان التمور بالوادي الجديد، إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي للتمور بالمحافظة، نظرًا لتميز تمورها بالجودة العالية وإنتاجيتها العالية، إلى جانب حرص وزارة الصناعة والتجارة على تقديم الدراسات والبحوث للحفاظ على التمور كعنصر غذائي مهم وتطوير صناعتها.

9- يرصد المهرجان العديد من الجوائز المالية القيمة للفائزين لأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة، والتي تشمل فئة أفضل مزرعة لإنتاج التمور، وأفضل مصنع تمور، وأفضل صنف تمر صعيدي، وأفضل صنف تمر مجدول، وأفضل مزرعة نخيل حديثة لإنتاج التمور في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالمحافظة، وأفضل مزرعة نخيل إنتاج التمور لمؤسسات المجتمع المدني، وأفضل منتج يدوي تراثي من النواتج الثانوية للتمور، وأفضل لوحة فنية معبرة عن النخيل، وملكة جمال التمور للفتيات فقط.

10- سيشارك في ختام المهرجان مجموعة من الوزارء والسفراء والمحافظين.