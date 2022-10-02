3 وزراء ومحافظ الوادي الجديد يفتتحون الملتقى التسويقي الثاني للتمور اليوم

تستقبل محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، 3 وزراء وعدد من سفراء بعض الدول العربية والأجنبية، لافتتاح الملتقى التسويقي الثاني للتمور والاحتفال بعيد المحافظة القومي الـ63.

3 وزراء يزورون الوادي الجديد

وأعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، عن زيارة مرتقبة لعدد 3 وزراء أكدوا حضورهم للمحافظة، اليوم الأحد، وهم وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة لعدد من المحافظين السابقين والحاليين، وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية.

وقال مدير عام الإنتاج بالمحافظة سيد مجيد، إن برنامج الزيارة يتضمن افتتاح الملتقى التسويقي الثاني للتمور بمشاركة 100 عارض لمنتجات التمور والمنتجات البيئية والخدمية التي تخدم المزارعين بالمحافظة.

الملتقى التسويقي للتمور بالوادي الجديد

فيما أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، إنه سيتم، اليوم الأحد، افتتاح الملتقي التسويقي الثاني للتمور بعقد عدد من الندوات العلمية والزراعية، لتعريف صغار المزارعين بكل ما يخص النخيل من طرق الحديثة لزراعته وأهمية وجود النخيل والآفات التي يمكن لها أن تصيب النخيل، وكيف يمكن مقاومتها، مشيراً إلى عقد ندوات أخرى للحديث عن أفضل الطرق العلمية لزراعة النخيل وأهمية استخدام البحث العلمي في مواجهة سوسة النخيل الحمراء.

وتتضمن الزيارة أيضا زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى إقامة حفل افتتاح الملتقى لتوزيع جوائز على العارضين والمشاركين بالملتقى.