انقطاع المياه عن 4 قرى وتوابعها بالفيوم بسبب كسر مفاجئ في خط رئيسي

تسبب كسر مفاجئ في خط مياه شرب قطر 1000 مم بقرية قلمشاه بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الأحد، في انقطاع المياه عن 4 قرى كبرى بالمركز، فضلاً عن النجوع والعزب التابعة لتلك القرى، فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي على الفور بالعمال لسرعة إصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً.

ومن المقرر أن يستمر انقطاع مياه الشرب عن تلك القرى لعدة ساعات مقبلة، بسبب الكسر الذي سيأخذ وقتاً لإزالة الكسر وإعادة تصليحه ولحامه مرة أخرى.

انقطاع مياه الشرب

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس الإدارة، في بيان لها، عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 1000 مم بقرية قلمشاه بنطاق مركز إطسا، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن عدة قرى وتوابعها.

القرى المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت الشركة في بيانها، أنّ القرى التي ستتأثر بالانقطاع هي عزبة قلمشاه وقصر الباسل والغرق وتطون، كما ستنقطع المياه في باقي النجوع والعزب التابعة لتلك القرى لحين الانتهاء من إصلاح الكسر.

جهود مكثفة لإصلاح الكسر

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فإنّها دفعت بعدد من المتخصصين والعمال لإصلاح الكسر، وإعادة لحام الخط مرة أخرى، ثم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً.

تدبير احتياجات المواطنين

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين والمراكز الطبية والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه سواء للشرب أو الاستخدامات الأخرى، لحين الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه.

الخط الساخن للشركة

وكشفت الشركة في بيانها، أنّه يمكن لمن يحتاج إلى مياه الاتصال بالشركة وطلب سيارة المياه التي ستوفر لهم مياه الشرب النظيفة طوال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال التصليح وإعادة ضخ المياه، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو من خلال الخط الساخن على الرقم 125، أو من خلال الرقم الأرضي الخاص بالشركة 0846300898.