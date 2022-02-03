انقطاع مياه الشرب في 5 مناطق بالفيوم بسبب كسر مفاجئ لخط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أصدرته قبل قليل، عن انقطاع مياه الشرب عن 5 مناطق، بالإضافة إلى حدوث ضعف عام في المياه بمدينة الفيوم بالكامل، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط مياه الشرب قطر 1000 مم نوع صلب، بطريق عزبة عاشور بقرية المغربي بمركز الفيوم، موضحةً أنّه جرى الدفع على الفور بفريق صيانة إلى موقع الانفجار للبدء في أعمال تصليح الكسر بأقصى سرعة، تمهيداً لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعاً.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وقال المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان له، إنّ القرى المتأثرة بانقطاع المياه إثر كسر خط مياه الشرب 1000 مم بعزبة عاشور، هي مناطق الزملوطي، وقرية العامرية، ومنشأة دمو، وسجن دمو العمومي، مُضيفاً أنّ مدينة الفيوم ستعاني من ضعف عام في مياه الشرب لحين الانتهاء من إصلاح الكسر.

فريق صيانة لإصلاح الكسر

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنّه فور حدوث الكسر، تم الدفع بفريق الصيانة إلى موقع الانفجار، للبدء في أعمال تصليح الخط، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع في أسرع وقت.

توفير سيارات مياه للأهالي

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنّ الشركة توفر سيارات مياه شرب نقية متنقلة مجانية للمناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، مُطالباً من يحتاج إلى مياه الشرب، أنّ يتصل بالشركة ويطلب منها المياه وذلك عن طريق الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي، مؤكداً أنّه سيتم الاستجابة لطلبهم على الفور، وإرسال السيارات إليهم لتوفير المياه لهم، ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم الأساسية لحين الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.