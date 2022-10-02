العثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإبراهيمية جنوب بني سويف

عثر أهالي قرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، على جثة لشاب في العقد الرابع من العمر طافية في مياه ترعة الإبراهيمية أمام القرية، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالي قرية البرانقة التابعة لمركز ببا على جثة شاب طافية في مياه ترعة الإبراهيمية، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ ونقل الجثة إلى المشرحة، وتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي

وانتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ، وتبين إن الجثة لشاب يدعى «محمود م. ع»، 35 عامًا، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، ونقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفى إلى ذويه لدفنه.