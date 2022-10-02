روسيا: تصرفات «الناتو» تزيد من خطر اندلاع صراع في منطقة القطب الشمالي

شنت روسيا هجوما جديدا على الناتو والغرب، حيث قال نيكولاي كورشونوف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن تصرفات حلف الناتو تزيد من خطر اندلاع صراع في منطقة القطب الشمالي، وقد تؤدي إلى صدام عسكري، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

الحلف يعتبر التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول الأخرى تهديدا أمنيا

وأظهر كورشونوف التصريح الأخير للأمين العام لحلف الشمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أن الحلف يعتبر التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول التي لا توجد لها أراضي في منطقة القطب الشمالي، مثل الصين هو الأمر الذي يعتبره الحلف تهديدا لأمنه، لزيادة تواجده في الشمال.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن تطور مثل هذا النزاعات، في ظل غياب أي حوار بمشاركة الدول التي توجد لها أراضي في منطقة القطب الشمالي، يزيد من خطر اندلاع نزاعات، ويثير حوادث عسكرية في المنطقة.

روسيا تشعر بالقلق

وتابع كورشونوف قائلا: «إن روسيا تشعر بالقلق بسبب الزيادة الكبيرة في النشاط وانضمام أعداد كثيرة إلى الناتو بمنطقة القطب الشمالي، بما في ذلك الدول غير الإقليمية من أعضاء الحلف، مثل بريطانيا».

وأشار كورشونوف إلى أن روسيا بصفتها أكبر دولة في منطقة القطب الشمالي تنفذ مهاما واسعة لصالح تطوير هذه المنطقة، كما أنها ستعمل ما بوسعها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.