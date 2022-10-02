تأجيل محاكمة المتهمة بقتل والدها بمساعدة صديقها في حلوان لـ18 نوفمبر

رسالة وجهها أب لابنته «خايف عليكي من أصدقاء السوء»، تلك الكلمات كانت رسالة نصح أب لابنته القاصر، لكن المؤلم أن الابنة لم تضرب بتلك الرسالة عرض الحائط فقط، بل اتفقت مع صديقها على التخلص من والدها، للانتهاء من المشاكل المتكررة بينهما بشكل شبه يومي، خطة شيطانية محكمة نفذتها فتاة حلوان البالغة من العمر 16 عاما، بمعاونة صديقها.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، القصة الكاملة للقضية التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة لجلسة 18 نوفمبر.

خطة وضعتها قاصر للتخلص من والدها

في مساء ليلة اتفق فيها الصديقان على قتل الأب المجني عليه، وسهلت الفتاة كل الطرق لصديقها حتى دخل المنزل ووجد والدها غارقًا في النوم بعد أن وضعت له المخدر في كوب العصير، ليكملا ما خططا له حسب الاتفاق المُبرم بينهما، فـ كبل صديقها الأب، ووضعت فلذة كبده عليه وسادة فكتمت أنفاسه دون أن يُحرك ذلك ساكنًا بداخلها، وذلك حسب أوراق القضية.

هروب المتهم من مسرح الجريمة بعد ارتكابها

تجمد قلب الفتاة على والدها فكانت كالحجارة أو أشد قسوة، ووضعت خطة أخرى بمعاونة صديقها ليخرجا من مأزق القتل ليظهر للجميع أن وفاة الأب طبيعية، فطلبت منه أن يخرج من المنزل كما دخل دون أن يراه أي شخص، وبعدها أخذت في الصراخ ليجتمع حولها عدد من الجيران لاستطلاع الأمر فوجدا والدها جثة هامدة مُلقى على سريره.

توقيع الكشف الطبي على المجني عليه

اتصل عدد من الجيران، الذين شاهدوا المجني عليه مُلقى على سريره معتقدين أنه في غيبوبة سكر، بالإسعاف التي حضرت على الفور لنقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، ولكن كانت الطامة الكبرى حينما أبلغوا الأجهزة الأمنية بأن هناك شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما جعلهم يتحفظون على ابنته لأنها التي كشفت عن الجريمة، وذلك حسب تحريات المباحث.

اعتراف المتهمة باتفاقها مع صديقها

بأنفاس شبه منقطعة وخوف شديد وشحوب في الوجه، تبكي الفتاة بهستيرية على والدها الذي قُتل على يديها، لتبدأ الأجهزة الأمنية في سؤالها لتمسك بطرف خيط أن الفتاة متورطة في وفاة والدها، وبعد تضييق الخناق عليها، اعترفت بأنها اتفقت مع صديق لها على التخلص من والدها بسبب سوء معاملته لها.

ورود تقرير البحث الاجتماعي للمتهمة

وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على الفتاة الصغيرة واستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليًا بالخطة التي وضعاها سويًا، حتى أمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات لنظر القضية، التي حملت رقم 901 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 17 لسنة 2022 كلي حلوان الكلية، وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت تاج القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد سنوسي وعمر محمد عاشور، الجلسة إلى 18 نوفمبر.