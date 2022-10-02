اختراق شبكة خاصة بفندق شهير في الدقي والأمن يكثف جهوده لضبط الجاني

تلقي قسم شرطة الدقي، بقيادة اللواء عبد العزيز سليم مدير الادارة العامة للمباحث، والمقدم عمرو فاروق رئيس المباحث، بلاغًا من مساعد رئيس قسم النظم والمعلومات بأحد الفنادق الشهيرة، والكائن في ميدان المساحه دائرة القسم، ومقيم في أسيوط، ويبلغ من العمر33 سنة، يفيد اختراق مجهول لشبكة الفندق الخاصة، أسفر عن حدوث اضطرابات في جدول الحجوزات الخاصة بالفندق، وطلب إثبات الحالة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مسجل خطر

وفي سياق أخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، مسجل خطر في القاهرة، لحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وموادًا مخدرة من «الحشيش والآيس»، أثناء استقلال المتهم إحدى السيارات منتهية التراخيص حال سيره في دائرة القسم.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته السلاح الناري، وقال إنّه بقصد الدفاع وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.