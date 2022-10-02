«التعليم» تحدد حالات الخصم من درجات المواظبة والسلوك لطلاب المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم، نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، مشيرة إلى أنه يتم عقد الاختبارات (اختبارات نهاية الفصلين الدراسين 80% من درجة كل فصل دراسي ويكون على مستوى الإدارة، اختبارات الشهور وتكون بنسبة 10% على مستوى المدرسة، المواظبة 5% من إجمالي درجة كل مادة، والسلوك 5% من إجمالي درجة كل مادة.

وقالت الوزارة في القرار الوزاري رقم 198، تشمل التقييمات أيضا إعداد المشروعات البحثية ويخصص لها 50 درجة لا تضاف إلى المجموع، ويكون على مستوى المدرسة.

حالات يخصم منها درجات المواظبة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك حالات يتم فيها الخصم من درجات المواظبة بالنسبة للطلاب بصفوف النقل للصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وهي كالتالي:-

- التأخير عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول.

- الخروج من المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي بدون إذن.

- الالتزام بأداء الواجب المنزلي أو تسليمه في الموعد المحدد.

- كثرة الخروج من الفصل بدون إذن.

- التهرب من ممارسة الأنشطة بدون أسباب.

- اتباع تعليمات المعلم الفردية وقواعد الفصل.

- جلب كل ما يمنع استخدامه داخل المدرسة.

درجات السلوك.. تخصم كل ثلاثة تنبيهات مكتوبة بدرجة

وبالنسبة لدرجات السلوك أوضحت وزارة التربية والتعليم، تخصم كل ثلاثة تنبيهات مكتوبة بدرجة، ويتم الخصم بعد تقديم مذكرة تعتمد من المدرس الأول وهي كالتالي:-

- الالتزام بالمظهر اللائق.

- استخدام اللغة والسلوك الملائم للمدرسة في جميع الأوقات.

- احترام حقوق الزملاء والشجار معهم وتهديدهم أو التلفظ بألفاظ نابية.

- الالتزام بالسلوم القويم (استخدام مقتنيات الأخرين بدون إذن، تناول الأطعمة والمشروبات في أثناء الحصص والكتابة علي الجدران أو المقاعد استخدام الهاتف المحمول في أثناء الحصص.