التعليم: تسليم الطلاب الكتب.. والمدارس كاملة العدد في ثان يوم

أعلن شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تسليم الكتب المدراسية لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، تزامنًا مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2023، مشيرًا إلى عدم وجود أي أزمات في تسليم الكتب، وأنّ الوزارة تسعى إلى انتظام العملية التعليمية في مختلف المدارس، دون حدوث أي معوقات أو أزمات.

توريد الكتب المدرسية لجميع المدارس

وقال عبدالله زلطة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوزارة وردت الكتب المدرسية لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدورها قامت بتسليمها للمدارس، لتوزيعها على الطلاب، خلال سير العام الدراسي الجديد 2023، لافتًا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية في ديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة.

العملية التعليمية تسير بشكل منضبط

وأضاف أنّ العام الدراسي الجديد 2023، يسير بشكل منضبط في جميع المدارس، وأنّ هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة عمل جولات تفقدية من قبل مديري المديريات التعليمية على المدارس، للتأكد من سير الدراسة وعدم وجود أي أزمات تواجه العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنّ جميع المدارس معقمة تمامًا لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

إجراءات احترازية ضد كورونا

وأشار عبدالله زلطة، إلى أنّ جميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، نفذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، داخل المدارس، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وسير العام الدراسي الجديد دون أي معوقات، مؤكدًا أنّ المدارس كاملة العدد، والحضور مرتفع للغاية.