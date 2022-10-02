«القومي للبحوث» يوجه بتحسين التغذية لتقليل الإصابة بالسمنة بين الطلاب

وجهت الدكتورة منى محمد، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، مجموعة مهمة من الرسائل لأولياء الأمور بشأن التغذية في العام الدراسي الجديد، مؤكدة أهمية وجبة الإفطار، إذ أنها تزيد التركيز والإستيعاب بما يحسن التحصيل الدراسي، ويمكن أن تتكون من عيش بلدي به قطعة جبن أبيض ومعها كوب لبن وثمرة طماطم أو خيار أو كوب بليله باللبن أو طبق فول بالزيت والليمون، فوجبة الإفطار تمد الجسم بالطاقة اللازمه للتركيز في الفصل.

«منى» تحدد تفاصيل الوجبة الصغيرة

وأضافت «منى» في تقرير عن المركز القومي للبحوث، أن الطلاب في المدارس يقضوا ما يقرب من نصف النهار تقريباً ويستنفذون خلالها الطاقة سواء الفكرية أو الحركية، ولذا يجب إعطائهم وجبة صغيرة فى حافظة الطعام «Lunch box» عبارة عن نصف رغيف خبز بلدى به قطعة من الجبن أو بيضة مسلوقة إضافة إلى برتقالة أو يوسفي أو بطاطا أو طماطم وزجاجة الماء الخاصه به.

وشددت "منى"، على ضرورة تحسين التغذية لتقليل الإصابة بالسمنة أو النحافة، وذلك بزيادة المتناول من الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى الحبوب الكاملة وتقليل المتناول من الأملاح والدهون المشبعة، وأن تعلم الأم أضرار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، التي تسبب التأكل الحمضي للأسنان وهشاشة العظام والسمنة وزيادة معدل ضربات القلب.

أهمية الغذاء الصحي

ونوهت أستاذ التغذية، عن أنه يجب على الأم أن تعلم أهمية الغذاء الصحي، وكذلك نظافة الغذاء والأدوات المستعملة فى تحضيره؛ لما له من تأثير فى تقوية المناعة عند الطالب ضد الأمراض ويقوي الذاكرة ويحسن مستوى الذكاء؛ ما يساعد على زيادة التحصيل الدراسي.

عدم إعطاء الطالب أغذية عالية المحتوى

وأكدت عدم إعطاء الطالب أغذية عالية المحتوى من السكريات حتى لا يتعرض للسمنة وتسوس الأسنان، ولا يجب تناول أغذية بها ألوان ومكسبات طعم صناعية؛ لما لها من آثار صحية سيئة، ويجب أن تحرص الأم على أن يتناول الطالب الخبز البلدى أو من الحبوب الكامله فهو أفضل من الفينو.

وشددت على ضرورة التنبيه على الطالب بعدم تناول الوجبات السريعة أو المكشوفة، التي تتواجد مع الباعة الجائلين أمام بعض المدارس؛ لما لها من تأثير على سلامة المعدة والجهاز الهضمي نتيجة وجود بكتيريا ضارة بها.