تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث البحيرة الـ9.. «إصابات خطيرة»

إصابات بالغة تعرض لها 9 عمال فيما لقي عاملان آخران مصرعهما، قبل ساعات قليلة إثر وقوع حادث البحيرة بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون؛ مما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة 11 آخرين وذلك عقب انقلاب سيارتهم الجامبو، ونقل الجثتين إلى مستشفى وادي النطرون والمصابين إلى مستشفى غرب النوبارية.

ورفعت المستشفيات حالة الطوارئ، عقب وقوع حادث البحيرة نظرًا لعدد المصابين، حيث يعاني المصابون من إصابات خطيرة وجرى حجز عدد منهم بغرف العناية المركزة لسوء حالتهم الصحية.

الحالة الصحية لمصابي حادث البحيرة

فيما جاءت التقرير الطبي لمصابي حادث البحيرة كالآتي: محمود الباشا فوري، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، حمدي محمد ناجي، 14سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالله حسين محمود، 23 سنة، مصاب نزيف على الرئة وجرى وضعه في غرفة العناية المركزة، محمد خميس إسماعيل، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض وجرى وضعه تحت الملاحظة، فتحي عبدالهادي أحمد، 42 سنة، مصاب بكسر في العمود الفقري، محمد فتحي عبدالهادي، 11 سنة، مصاب بنزيف بالمخ، محمد فايز ناجي، 14 سنة، مصاب بكسور في عظام الوجه، إسلام شعبان إسماعيل، 14 سنة، مصاب بنزيف حاد، ماهر شعبان إسماعيل، 18 سنة، مصاب بكسور في الساق، جميعهم مقيمو قرية العشر الآلاف بمركز النوبارية، ومصابين إصابات بالغة.

مصرع عاملين في حادث البحيرة اليوم

فيما أسفر حادث البحيرة عن مصرع عاملين هما شعبان إسماعيل عيد، وعامل آخر مجهول الهوية، ونقل أحدهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون والآخر بمستشفى غرب النوبارية، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد انقلاب سيارة عمال مما أدى إلى مصرع عاملين وإصابة 11 آخرين وحرر محضر بالواقعة.