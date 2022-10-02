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التموين: الدولة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع إلا في الأزمات العالمية

كتب:

وفاء الصعيدي
11:55 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ حرية العمل والمنافسة أمر يحدث في جميع الصناعات الغذائية، موضحا أنّ الدولة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع إلا في الأزمات فقط والتي تكون معظمها مرتبط بالأحداث العالمية.

الترويج لصناعة الزيوت في مصر

وأكد المصيلحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، للاستثمار والترويج لصناعة الزيوت في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، أنّ السوق المصري واعد للاستثمارات، والاستهلاك والطلب يغطي المصانع، قائلا: «قدرة مصر على التصدير عالية، والاتفاقيات التجارية التي تدعم التصدير موجودة على أسس فنية وإدارية، وأفضل ما يمكن حتى تؤمن عملية الاستمرار والتنمية المستدامة».

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ تحديد سعر السلع يتم بناء على القدرة الإنتاجية لها، لكن الدولة لا تتدخل في تحديد السعر.

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صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.