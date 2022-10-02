«التموين» تطالب القطاع الخاص بالتعاون لإطلاق شركة «قها وإدفينا»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الحكومة بحاجة إلى مشاركة حقيقة من القطاع الخاص، لإطلاق شركة «قها وإدفينا» الغذائية، وهو من أعرق المجمعات الغذائية في انتاج الغذاء المعلب.

صناعة الزيوت في مصر

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا بشأن الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت في مصر، أنّ زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجمع قها وإدفينا، ستؤمّن كم الاستثمارات التي جرى وضعها حتى اللحظة، لتحقيق الاستمرارية والكفاءة.