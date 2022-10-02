عمليات المعلمين: تكدس أولياء أمور داخل مدرسة في العمرانية بسبب سوء التنظيم

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، إخطارًا من النقابة الفرعية لها في جنوب الجيزة، يفيد شكوى عدد من معلمي مدرسة السادات التجريبية بإدارة العمرانية التعليمية، بدخول عدد كبير من أولياء الأمور إلى الفصول، ورغم محاولات محمد عبدالرازق مصطفي مدير المدرسة، لمنع دخولهم إلا أنه فشل فى منعهم، الأمر الذي تسبب فى حدوث حالة من الفوضى.

سوء التنظيم

وأوضحت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، أنّ دخول أولياء الأمور حدث بعد انتهاء الفترة الصباحية، إذ تعمل المدرسة على فترتين صباحية وأخرى مسائية، لافتة إلى أنّ أولياء الأمور دخلوا إلى المدرسة للعثور على أبنائهم من طلاب الفترة الصباحية، مرجعًا السبب إلى سوء تنظيم دخول وخروج الطلاب، واضطرار الأهالي إلى الدخول بأنفسهم بحثًا عن أبنائهم .

وطالب الأمين العام لنقابة المعلمين ورئيس غرفة عمليات النقابة العامة، بضرورة تشديد مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب في المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور داخل الفصول، حرصًا على حسن سير العملية التعليمية، وتوفير الجو المناسب للطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

وكان خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب، قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد، موجهًا جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أي مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى.