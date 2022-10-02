«السياحة»: الأزهر في مقدمة المؤسسات الداعمة لجهود مصر تجاه قضية المناخ

قالت الدكتورة نشوى طلعت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، تجاه تعزيز الوعي بقضايا البيئة، تجاه التغيرات المناخية، يدعم جهود الدولة المصرية المبذولة في هذا المجال، بما ينعكس إيجابا على قضايا البيئة والمناخ والتحول نحو ممارسات صديقة للبيئة.

رؤية مصر 2030

أوضحت الدكتورة نشوى طلعت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن وزير السياحة والآثار خلال منتدى جامعة الأزهر للتغيرات المناخية، إن اهتمام وزارة السياحة للتحول إلى الأخضر، يأتي انطلاقا من رؤية مصر 2030، للمساهمة في الحد من التغيرات المناخية، من خلال رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية، وتحويلها إلى منشآت صديقة للبيئة، لتعزيز تحول القطاع السياحي في مصر إلى قطاع صديق للبيئة.

وتعقد جامعة الأزهر منتداها الدولي الخامس حول التغيرات المناخية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يأتي هذا المنتدى قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، من أجل استكمال الجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.