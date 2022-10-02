وزير التعليم من بني سويف: عودة الطلاب للمدارس هدف استراتيجي لبناء شخصيتهم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عودة الطلاب للمدرسة هدف استراتيجي لتفعيل دورها في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال الاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية «مدرستنا 1، 2، 3»، ودمجها في البرنامج الدراسي وعودة الأنشطة المدرسية بكل أنواعها، ليكتسب الطالب المهارات والمعارف.

وزير التعليم يختتم جولته التفقدية لمدارس بني سويف باجتماع مع قيادات التعليم

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم مع القيادات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية في محافظة بني سويف، بديوان عام المحافظة، شهده الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ونائب المحافظ بلال حبش، على هامش تفقده سير العام الدراسي الجديد بمدارس بني سويف.

وزير التعليم يناقش آليات العمل في العام الدراسي الجديد مع القيادات التعليمية ببني سويف

وناقش وزير التعليم خلال الاجتماع آليات وخطة العمل التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد، مكلفا مديري الإدارات بالاهتمام بتطوير مهارات التعلم لدى الطلاب، لافتا إلى أن مشروعات القراءة واحدة من أهم المبادرات التي تتبناها الوزارة.

وأكد «حجازي» أهمية القنوات التعليمية، مشددا على أهمية توزيع تلك الخريطة الخاصة بالقنوات التعليمية بجميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي، لاسيما مع اهتمام القيادة السياسية باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور والانتظام بشكل كامل في الدراسة.

محافظ بني سويف: معيار قوة ومكانة أي دولة يقاس بمدى فاعلية التعليم والبحث العلمي

من جانبه، أشار محافظ بني سويف إلى أهمية تقديم أوجه الدعم للمنظومة التعليمية، في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية 2030، موضحا أن معيار قوة ومكانة أي دولة يقاس بمدى فاعلية ودور التعليم والبحث العلمي، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مناهج التعليم وإعداد المعلم والنهوض بالبحث العلمي.