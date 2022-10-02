«محمود» و«محمد» يجوبان المحافظات بدراجتيهما الهوائية.. «صحتك في رياضتك»

ختم صديقان الإجازة الصيفية بشيء إيجابي، بركوب دراجتيهما الهوائية والتنقل بها من محافظة كفر الشيخ إلى الدقهلية، للتوعية بأهمية الرياضة رافعين شعار «صحتك في رياضتك».

محمود المعداوي، صاحب الـ23 عاما، والطالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، ومحمد طارق، صاحب الـ20 عاما، والطالب بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، اللذان يقطنان في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، قطعا 60 كيلو متر بدراجتهما الهوائية متنقلين من مسكنهما إلى المنصورة، في رحلة استمرت حوالي 3 ساعات ذهابا وإيابا.

«أنا أول مرة أخوض التجربة رغم إن محمد طارق صاحبي خاض التجربة دي كتير، بس أنا استمتعت جدا بيها، وجددت بها نشاطي، وختمت الإجازة الصيفية بشيء إيجابي قبل بدء العام الدراسي والضغط اللي بنشوفه في فترة الدراسة، وعندي فضول إني أعيد التجربة تاني، لأنها تجربة جامدة وممتعة أوي بأمانة»، بهذه الكلمات بدأ محمود المعداوي، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف: «كُنا مرتبين الموضوع من بدري شوية، وصلينا الفجر وتحركنا من بيلا الساعة 6 الصبح والنهار لسه بيطلع، أخدنا المسافة على مراحل وأول ربع ساعة كُنا ماشين براحتنا كتسخين، وبعدها طبعا زودنا السرعة لحد أما ثبتنا على سرعة معينة طول الطريق، ووقفنا 5 دقايق في مدينة نبروه عشان نرتاح ونشرب ميه وكده، وبعد كده كملنا تاني الطريق».

التغلب على ارتفاع درجة الحرارة

سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة عوامل كانت من الممكن أن تتسبب في فشل الرحلة ولكنهما استطاعا التغلب عليها، بحسب «محمد طارق»: «للأسف اليوم اللي طلعنا فيه كان الهوا عكس الاتجاه وكان مسبب مقاومة شوية لينا كمان درجة الحرارة كانت عالية، بس الحمد لله وصلنا، ولفينا شوية في مدينة المنصورة، وقابلنا فريق زينا بردو سلمنا عليهم، وخلاص قلنا نرجع بقى بس الجو مكنش أحلى حاجة واحنا جايين كانت الشمس طلعت وخدنا الطريق وإحنا راجعين ماشين براحتنا لأن خلاص حققنا الهدف».

وتابع: «ردود الأفعال كانت كويسة جدا سواء من أقاربنا أو أصحابنا والناس بتشجعنا وعاجبها الفكرة، لأن الجولات إللي بنطلعها بالدراجات الهوائية دي بتبقي لنفسنا يعني جسمنا مستفاد من الرياضة طبعاً، وبعدين تغيير جو، وبنشوف الأماكن اللي إحنا بنعدي عليها بس أقرب وأحلي، والرحلة بتبقي كويسة وممتعة، وكمان مفيش أي تكلفة لأنها بالدراجة وكل اللي بنعمله إننا بنبدل عشان نوصل بس».

يهدف «طارق» ورفاقه من ركوب الدراجات الهوائية والتنقل بها بين المحافظات إلي التوعية بأهمية الرياضة، ونشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مواصلات بديلة وسريعة فى مصر: «بنحاول من خلال الجولات بتاعتنا إننا ننشر ثقافة ممارسة الرياضة، واستخدام الدراجات الهوائية بدل استخدام وسائل المواصلات إللي بتسبب تلوث الهواء، كمان بنحاول ننعش السياحة الداخلية في كفر الشيخ والمحافظات المجاورة ليها، ومستمرين في ده علي طول».