الإمام الأكبر: الأزهر يفتح أبوابه لتلبية احتياجات أفريقيا من الأطباء والصيادلة

استقبل أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، بابكر ديالو، سفير مالي لدى القاهرة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن الأزهر يفتح أبوابه لتلبية احتياجات أفريقيا من الأطباء والصيادلة.

دعم الأزهر لمسلمي مالي

ونقل السفير ديالو للإمام الأكبر، تحيات الرئيس المالي أسيمي غويتا، ودعوته لشيخ الأزهر لزيارة البلاد، مؤكدا دور الطيب والأزهر الشريف في نشر الصورة الصحيحة للإسلام؛ هي جهود مقدرة في مالي، وأن خريجي الأزهر في مالي يشغلون مناصب قيادية بفضل التكوين العلمي والاجتماعي والاهتمام الذي لاقوه من أساتذة وعلماء الأزهر، وما اكتسبوه في الأزهر من علوم ومهارات وخبرات، معربا عن تقديره لدعم الأزهر لمسلمي مالي من خلال تقديم نسخ القرآن الكريم مترجمة للفرنسية، وما يقدمه الأزهر من دورات لتدريب الأئمة والوعاظ الماليين.

النهوض بموارد الدول الأفريقية وتلبية احتياجاتها

من جانبه، أوضح شيخ الأزهر، أن الأزهر تنبه إلى حاجة القارة الأفريقية للأطباء والصيادلة والمهندسين لتلبية احتياجات الشعوب الأفريقية جنبا إلى جنب مع الداعية الأزهري، وهو ما جعل الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال الطلاب الوافدين للدراسة في الكليات العملية والتطبيقية بجامعة الأزهر؛ حرصا على النهوض بموارد الدول الأفريقية وتلبية احتياجاتها؛ بما يتناسب مع التحديات المعاصرة.