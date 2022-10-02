محافظ المنيا: العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.. وغرفة عمليات لاستقبال الشكاوى

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة استعدت منذ ما يقرب من شهرين لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وفي هذا الإطار جرت أعمال صيانة في جميع المدارس بخلاف المقامة حديثا، التي دخلت العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

القاضي: نتعاون مع جميع الجهات التعليمية لإنجاح العام الدراسي

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن العملية التعليمية اليوم، سارت بشكل طبيعي بعدما جرى اتخاذ جميع الإجراءات، وبالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة وكل الإدارات التعليمية.

1.5 مليون تلميذ ينتظمون في العملية التعليمية

واستطرد: «عندنا 1.5 مليون تلميذ انتظموا في العملية التعليمية بالمحافظة وفي كل المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وخلال مرورنا الميداني اطمنا على سير العملية التعليمية في المدارس، والمحافظة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية».

وأوضح أن المحافظة وضعت عددا من الإجراءات من أجل التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس وإدارة الأبنية التعليمية لتجهيز المدارس: «كل ده اشتغلنا عليه من شهرين علشان لما نبدأ العملية الدراسية تكون المدرسة جاهزة لاستقبال أبنائنا وكل المدرسين يكونوا جاهزين».

وتابع: «فيه غرفة عمليات مركزية في المحافظة بخلاف غرفة عمليات أخرى خاصة بمديريات التربية والتعليم، وبنتلقى كل الشكاوى من أولياء الأمور وبنحلها في وقتها».