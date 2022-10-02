«مياه المنيا» تشكل لجنة لفحص علب حلوى المولد

شكّلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لجنة لفحص علب حلوى المولد التي تم توزيعها على 6 آلاف موظف وعامل بالشركة، للتأكد من صلاحيتها من عدمه، مع إحالة شكوى اللجنة النقابية إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

وقال مسؤول بشركة مياه الشرب بالمنيا، طلب عدم ذكر اسمه، إن شكوى اللجنة النقابية محل تحقيق بمعرفة الجهات المختصة، موضحا أنه تم إجراء فحص مبدئي لعينات عشوائية لعلب الحلوى المتبقية التي لم يتم توزيعها وعددها 500 علبة، لمراجعة تواريخ الصلاحية وتبين أنها سليمة حتى الآن.

رفع مذكرة للشركة القابضة بالقاهرة

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراء إداري رادع في حال ثبوت وجود أي أخطاء أو مخالفات، مع رفع مذكرة للشركة القابضة بالقاهرة بعد انتهاء التحقيقات، موضحا اتخاذ إجراء ضد اللجنة النقابية حال ثبوت عدم صحة الادعاءات التي ذكرتها في الشكوى الموجهة لمجلس إدارة الشركة.

شكاوى العاملين من سوء حلوى المولد

وأرسلت المهندسة إنصاف عبد الغفار فرحان، رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لشركة مياه الشرب بمحافظة المنيا، مذكرة برقم صادر 6205 في 29 سبتمبر الماضي، موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتتضمن «تم توزيع علب الحلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف بناءً على موافقة مجلس الإدارة بالشركة، وقد تضرر العاملين بالشركة من سوء الحلوى الموجودة بداخل العلبة، وحيث أن الشركة تحملت علبة حلوى فئة 3 كيلو لعدد 6000 عامل تقريبا، بمبلغ تقریبي 1500000 جنيه، مليون وخمسمئة ألف جنيه، لذا نرجو اتخاذ اللازم حيال ما تم اتخاذه من إجراءات لاختيار التعاقد مع المورد والشروط التي تضمنها هذا الاتفاق وجودة المنتج والمواصفات حفاظا على صحة العاملين، وحفاظا على أموال الشركة، كما نرجو فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع».

أزمة داخل شركة مياه المنيا

وتسببت «حلوى المولد» في أزمة كبيرة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وبدأت بالخطاب الذي أرسلته اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بشأن تضرر 6000 عامل من سوء حلاوة المولد، والتي كلفت خزينة الشركة مبلغ المليون ونصف المليون جنيه، فيما نفى مسؤول بالشركة ذلك قائلا «الحلوى سليمة».