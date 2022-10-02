تامر عبدالمنعم يعلن عن خريطة سينما الشعب لشهر أكتوبر.. عرض 4 أفلام

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، المدير التنفيذي لسينما الشعب، عن خريطة السينما الخاصة بشهر أكتوبر.

وجاءت خريطة سينما الشعب كالتالي:

فيلم فضل ونعمة

فيلم «فضل ونعمة»، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، محمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم «فضل»، وزوجته تدعى «نعمة»، وتتخلل الأحداث مواقف كوميدية.

ويعرض الفيلم في سينما الشعب «قصر السينما، قصر الزقازيق، الأنفوشي، دمنهور، الإسماعيلية».

فيلم أشباح أوروبا

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن وأروى جودة وباسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

وتدور أحداث الفيلم حول «6 توأم» تفرقهم الظروف بسبب الفقر، وتنشأ بينهم العديد من الصراعات.

ويعرض الفيلم في سينما الشعب «المركز الثقافي بطنطا، أسيوط، 23 يوليو المحلة، شبين الكوم، السادات».

فيلم حظك اليوم

فيلم حظك اليوم، بطولة الفنان كريم قاسم، والفنانة هدى المفتي، وطه دسوقي، ومراد مكرم، ومروان يونس، وفاتن واصل، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج أحمد البيلي.

ويعرض الفيلم في سينما الشعب «قنا، السويس، شرم الشيخ».

فيلم تسليم أهالي

فيلم «تسليم أهالي» تدور أحداثه في إطار كوميدي، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن، أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز.

ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف، منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويعرض الفيلم في سينما الشعب «البحر الأعظم، كفر الشيخ، الوادي الجديد».