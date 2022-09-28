تامر عبدالمنعم: 24 دار عرض في «سينما الشعب» بعد التعاون مع «المتحدة» بنهاية 2022

كشف الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على مشروع «سينما الشعب» تفاصيل بروتوكول تعاون وزارة الثقافة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي وقعته الوزارة مع الشركة مؤخرا.

وأضاف تامر عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: سيسهم هذا التعاون في الاستفادة من أعمال المتحدة السينمائية، والتي تقدم على أعلى مستوى، لعرضها في سينما الشعب، والاستفادة منها للجمهور المصري في المحافظات

وتابع أنه يتضمن التعاون الجديدة زيادة عدد دور العرض التابعة لمواقع قصور الثقافة والتي الأعمال السينمائية بأسعار رمزية في مختلف الأقاليم، وستصل دور العرض بموجب هذا البرتوكول إلى 24 دار عرض سينمائي تابعة للمشروع بنهاية العام الجاري، في إطار العمل على الوصول إلى 40 دار عرض في العام 2023.

ويشمل أيضا الدعاية والترويج للمشروع من خلال قنوات «المتحدة» واسعة الانتشار، كما يتضمن عرض الأعمال التي تنتجها إدارة السينما على قنوات المتحدة، وهي عبارة عن أفلام ترويجية للأماكن السياحية مثل طابا ودهب ووادي الريان.

برتوكول تعاون المتحدة والثقافة:

وأردف ويجرى الاتجاه أيضا إلى الإعلانات الخارجية لسينما الشعب على سور دور العرض السينمائي وبشكل أفضل، وبالطبع سيسهم كل هذا في إدخال أرباح أعلى للمشروع، وهو ما يدفعنا لتحقيق مزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.

وقَّعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برتكول تعاون مع وزارة الثقافة، بهدف تطوير مشروع «سينما الشعب» وتنويع المحتوى بداخله، وزيادة دور العرض التابعة للمشروع فى الأقاليم، فى إطار ما تقوم به الشركة المتحدة من دعم لجميع قطاعات الدولة على المستوى الإعلامى.

سينما الشعب:

وكانت وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة قد أطلقت مشروع "سينما الشعب" في مايو 2022، وتضمنت المرحلة 5 دور عرض سينمائي في مواقع القصور الثقافة، وانطلقت هذه المرحلة في كل من سينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، والأنفوشي بالإسكنجرية، والسادات وسبين الكوم بالمنوفية، وقصر ثقافة قنا.

ووصل المشروع إلى 14 دار عرض في مؤخرا، وحددت وزارة الثقافة أسعار التذاكر ب 20 جنيها و 40 جنيها.