محافظ الشرقية: لاحظنا تواجد جيد من الطلاب بالفصول التعليمية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه مع انطلاق العام الدراسي الجديد بمختلف المحافظات، فقد سارت العملية التعليمية بشكل سلس وبسيط في المدارس كافة، مشيرا إلى أنه مر على عدد من المدارس، ولاحظ وجود استعدادات جيدة قبيل انطلاق العام من قبل الجهات المسؤولة.

غراب: اطمئننا على الجاهزية الإنشائية والخدمات المقدمة للطلاب

وأضاف «غراب» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجهات المسؤولة بالمحافظة اطمأنت على الجاهزية الإنشائية والخدمات المقدمة للطلاب في مدارسهم، ولوحظ تواجد جيد من الطلاب في الفصول التعليمية بجميع المدارس.

واستطرد المحافظ: «عملنا اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية ووكيلي الوزارات، وبقدر الإمكان نحاول نوفرلهم كل سبل الراحة، والحمد لله الأمور كلها كويسة إن شاء الله، وزرت إحدى مدارس ذوى الإعاقة، والأمور فيها ماشية كويس، والمدرسة فيها 130 طالب، وهي مدرسة تخص الصم والبكم».

1.8 مليون طالب بمدارس محافظة الشرقية

وأوضح الدكتور ممدوح غراب أن الشرقية من المحافظات التي بها كثافة سكانية عالية؛ إذ وصل عدد الطلاب في المدارس على مستوى المحافظة لـ1.8 مليون طالب قد دخلوا المدارس، ما استوجب إضافة مدارس جديدة للعملية التعليمية، وأخرى جديدة.

وتابع: «حتى الآن دخلت 52 مدرسة الخدمة، وتم الصيانة ورفع الكفاءة لـ143 مدرسة، وكان غرضنا زيادة عدد الفصول؛ لأن كثافتها عندنا كانت عالية، ودلوقتي متوسطها في الفصول الثانوي من 45 لـ48%، والمستهدف الوصول لعدد طلاب بالفصول 35% فقط».