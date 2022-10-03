خطة تحويل الصحراء لواحة خضراء بالشيخ زويد ورفح.. توزيع 40 ألف شتلة زيتون

يشترك سكان الشيخ زويد ورفح مع الجهاز التنفيذي والهيئات الحكومية بمحافظة شمال سيناء لدعم المنطقة باقتصاد كبير، وذلك من خلال زراعة أشجار الزيتون واللوز بالقرى جنوب وغرب المدن.

قال عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء لـ«الوطن»، أن خطة الدولة التنموية في سيناء هي دعم المزارعين، سواء كبار المزارعين أو صغارهم، والعمل على تغير لون المنطقة من صحراء جرداء إلى واحة خضراء.

توزيع 40 ألف شتلة زيتون على المزارعين بالشيخ زويد ورفح

وأضاف «مطر»: «لقد تم مد القرى حتى الآن بقرابة 40 ألف شتلة زيتون، وتم بالفعل زرعها في مناطق أبو فرج وأبورفاعي والجورة والظهير وأبو العراج وشيبانة والمهدية جنوب رفح، وذلك بتنسيق كامل بين الجهاز التنفيذي للمحافظة، ومديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء».

وتابع إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، أنه تم خلال الشهور الماضية العمل على إعادة التيار الكهربائي وتصليح الآبار لإمكانية سقي شتلات الزيتون واللوز، وذلك بالعمل على مد شركة الكهرباء بأكثر من 14 محولا كهربائيا تم توزيعها على القرى والتجمعات السكنية.

ربح المزارع السنوي 50 ألف جنيه على الأقل من ناتج الزيتون

قال أحمد أبو زياد أحد المزارعين من أهالي الشيخ زويد لـ«الوطن» في حال نجاح زراعة الزيتون سوف تكون مدينتي الشيخ زويد ورفح ذات رأس مالي كبير، واصفا أن شجرة الزيتون تنتج قرابة 6 صفائح «جراكن حديدية» من زيت الزيتون بعد عصره، وإن سعر كيلو الزيت الآن ما بين 110 إلى 120 جنيها، أي أن إنتاج المزرعة الواحدة سوف يفوق 50 ألف جنيه في الموسم، والذي يتم جمع الزيتون فيه بداية من شهر أغسطس حتى نهاية أكتوبر من كل عام.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح سابق له أن القيادة السياسية مهتمة تماما بأعمار المنطقة الشرقية من سيناء، على أن تكون أوليات التعمير هي التنمية الزراعية.

وأضاف «المحافظ» أنه كلف الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء العمل على مد المزارعين بالتقاوي والمستلزمات الزراعية لكي تكون المنطقة سلة غذاء الجمهورية.