صحفي كويتي: تربطنا علاقة وطيدة بمصر عمرها 80 عاما

قال الكاتب الصحفي الكويتي، فؤاد الهاشمي، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا اقتصاديا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت يعكس العلاقة الوطيدة ما بين مصر والكويت، والتي استمرت منذ 80 عاما.

علاقات البلدين بدأت عبر البعثات التعليمية الكويتية لمصر

وأضاف «الهاشمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الكويت كحكومة تقوم باستئجار أو شراء أراضي لتوفير بيوت للطلبة الكويتيين الذين يتعلموا في مصر، ومن هنا كانت بداية العلاقات ما بين البلدين.

واستطرد: «رجال الأعمال الكويتيين يتميزون بالذكاء في اختيار أماكن وطريقة استثمار أموالهم، حيث أن مصر بكل ما يجرى فيها من استثمارات لا تشكل 10% من طاقتها الحقيقية».

وتابع: «الرئيس السيسي مهتم بشدة بالاستثمارات، لزيادة الدخل القومي للبلاد».