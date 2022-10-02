الكويت يعلن بدء تركيب شواحن للسيارات الكهربائية في الشوارع والطرق السريعة

صدر قرار من الحكومة الكويتية، اليوم، قبل ساعات من تقديم استقالتها عقب انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، بإجازة تركيب شواحن المركبات الكهربائية في عدد الأماكن والطرق والسريعة والشوارع الرئيسية؛ استعدادًا لنشر السيارات الكهربائية في البلاد فيما بعد.

وأشار وزير الكهرباء والمياه الكويتي علي الموسي، بحسب وسائل إعلام محلية كويتية، إلى أنه يجري تركيب شواحن للسيارات الكهربائية في الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية والاستثمارية والصناعية ومحطات تعبئة الوقود وبعض المساكن الخاصة.

الأماكن التي تضم الشواحن مذكورة في المذكرة القانونية التي أصدرتها الحكومة الكويتية صباح اليوم الأحد، ولم تحدد تعريفة الشحن ولكنها تكون بحسب التعريفة المقررة في قانون 20/2016 واللائحة التنفيذية والقرار الوزاري الصادر برقم 28 لسنة 2017 ويختص بتحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء حسب النشاط، ويجري إصدار مرحلة ثانية من القرار تحظر إعادة بيع الكهرباء بسعر يزيد على التعريفة المقررة.

وتكون المرحلة الأولى من اليوم حتى نهاية ديسمبر 2025، والثانية تبدأ من مطلع يناير 2026 دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر.

إنشاء مصنع لخدمة السيارات الكهربائية

يذكر أنه في أغسطس 2021، لفتت مؤسسة الموانئ الكويتية إلى تخطيطها لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية بالشرق الأوسط في ظل تخطيط الدولة الكويتية لأن تكون السيارات الكهربائية النوع السائد في البلد خلال الفترة من 10 إلى 20 عامًا.

التحول إلى السيارات الكهربائية

وتسعى دول الخليج إلى الاعتماد على طاقات متجددة بدلًا من البترول، وكذلك الدول الغربية؛ إذ عملت كبرى شركات السيارات، مثل بي إم دبليو وفورد، على إنتاج سيارات كهرباء من أجل الاتجاه العالمي لإيقاف إنتاج السيارات العاملة بالبنزين في 2030.