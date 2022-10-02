أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 أكتوبر في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الأحد، في السوق المحلية، حيث سجَّل سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 17974 جنيهًا، وسجل سعر حديد عز حوالي 18134 جنيهًا، بينما سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1468 جنيهًا، وفق ما ذكر على بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي التقرير التالي، نعرض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 في السوق المحلية، وفق النشرة السعرية لشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الحديد

وفي السوق المحلية استقر سعر طن الحديد، وجاءت الأسعار تسليم أرض المصنع والتي لا تشمل على تكاليف النقل، أو إكراميات، ليسجل حديد عز نحو 18134 جنيهًا للطن، بينما حديد المصريين بسعر 17570 جنيها للطن، بينما وصل سعر مصر ستيل 18900 جنيه، ووصل سعر الطن نحو 17570 جنيها في شركة السويس.

وسجل حديد الدخيلة بسعر 17750 جنيها، بينما العتال بسعر 17400 جنيه للطن، بينما وصل سعر الطن من شركة الجيوشي للصلب سجل 17300 جنيه للطن.

أما سعر طن حديد بشاي اليوم 17900 جنيه، بينما حديد الجارحي فوصل لنحو 17550 جنيهًا، وأصبح سعر في شركة المراكبي للطن 17750 جنيها، وفي مصر ستيل وصل 17450 جنيهًا.

وكان سعر حديد التسليح والبليت قد ارتفع عالميًا ليصل سعر الطن الخام لنحو 98 دولارا، بينما تباين سعر مربعات الصلب «البليت» ما بين 530 إلى 630 دولارا، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، وفق موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

سعر طن الأسمنت في السوق المحلية

واستقر سعر طن الأسمنت الرمادي في السوق المحلية، عند نحو 1468 جنيها، ووصل سعر طن الأسمنت المسلح في الشركة العربية للأسمنت «النصر»، بلغ نحو 1480 جنيها، ولافارج للأسمنت «المخصوص» فكان 1380 جنيها، بينما شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1350 جنيها، وفي مصر للأسمنت قنا «المسلة» سجل 1340 جنيها، وفي السويس 1370 جنيها.