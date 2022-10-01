سعر طن الحديد اليوم 1 أكتوبر 2022 في السوق المحلي.. عز بـ18205 جنيهات

انخفض سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المحلية، إذ وصل سعر الطن الحديد الاستثماري نحو 17902 جنيه للطن بانخفاض 0.03% مقارنة بالأمس، ليصبح أدنى سعر لطن الحديد لشركة السويس بسعر 17 ألف جنيه، بينما الأعلى في شرك الجيزة والوادي الجديد، بسعر 18800 جنيهًا، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض المصنع

وسجل سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض المصنع غير شامل تكاليف النقل أو إكراميات العمال، وصل سعر طن حديد عز نحو 18205 جنيهات، بينما سعر حديد المصريين اليوم 17570 جنيها للطن، وجاء السعر في شركة السويس بسعر 17 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر الطن من شركة الجيوشي للصلب سجل 17300 جنيه للطن.

أما سعر طن حديد بشاي اليوم 17900 جنيه، بينما حديد الجارحي فوصل لنحو 17550 جنيهًا، وأصبح سعر في شركة المراكبي للطن 17750 جنيها، وفي مصر ستيل وصل 17450 جنيهًا، وسجل حديد الداخيلة بسعر 17750 جنيها، بينما العتال بسعر 17400 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الحديد الخردة، استقرار عالمي خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، بينما ارتفع سعر حديد التسليح والبليت عالميًا، ليسجل سعر الطن الخام من الحديد عالميًا نحو 98 دولار، بينما تراوح سعر البيليت «مربعات الصلب» ما بين 530 إلي 630 دولارا، وفق موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

سعر طن الاسمنت اليوم

وشهد سعر طن الأسمنت، استقرار نسبي في السوق المحلي، إذ سجل سعر طن الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا، وفي الشركة العربية للأسمنت «النصر»، بلغ نحو 1480 جنيها، ولافارج للأسمنت «المخصوص» فكان 1380 جنيها، بينما شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1350 جنيه، وفي مصر للأسمنت قنا «المسلة» سجل 1340 جنيها، وفي السويس 1370 جنيها.