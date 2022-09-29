أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29-9-2022.. «عز» بـ18100 جنيه

شهدت أسعار الحديد، تقلبات عالمية أثرت على الأسعار المحلية، إذ تستعد مصانع الحديد المحلية لإعلان أسعار تسليمات شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما أوضحه مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أن أسعار الخامات تشهد تذبذبًا في الفترة الأخيرة.

ويهتم المواطنون بمتابعة سعر طن الحديد والأسمنت لأهميتها في التأثير على أسعار العقارات، وتقدم «الوطن» الأسعار اليوم، وذلك على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

وسجل سعر طن حديد عز 18100 جنيه للطن، وسعر حديد بشاي بين 18000 و18100 جنيه للطن، كما سجل سعر حديد المعادي 17000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العشري 17100 جنيه للطن، وسجل سعر حديد مصري ستيل 17200 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد العتال 17800 جنيه للطن، وجاء سعر طن حديد عطية 17000 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد سرحان 17000 جنيه، كما سجل سعر حديد المركبي 15750 جنيهًا للطن، وطن حديد المصريين بـ 17550 جنيهًا.

وأيضا سجل سعر حديد الكومي 17000 جنيه للطن، اليوم الخميس.

سعر طن الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت 1470 جنيهًا للمسلح، كما سجل سعر يتراوح بين 1430 جنيهًا و1440 جنيهًا للنصر، كما سجل سعر الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1390 جنيها للعسكري، أما السهم سجل سعر الطن منه بين 1395 جنيهًا و1400 جنيه.

كما سجل سعر أسمنت وادي النيل 1400 جنيه للطن، وسعر طن أسمنت لافارج 1440 جنيهًا، وأيضًا سجل سعر أسمنت حلوان 1460 جنيهًا للطن، كما سجل سعر أسمنت السويدي 1500 جنيهًا للطن، وجاء سعر مصر للأسمنت قنا بـ1390 جنيهًا.