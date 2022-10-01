مواد البناء: تراجع الطلب على الحديد والأسمنت يدعم استقرار الأسعار

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار الحديد والأسمنت الجديدة ستعلن غدًا الأحد، الموافق 2 أكتوبر 2022، وذلك بشكل رسمي.

«الزيني»: أسعار مواد البناء ستواصل الاستقرار خلال أكتوبر 2022

وأضاف «الزيني» في تصريحاته للوطن، أنَّه يتوقع مواصلة أسعار مواد البناء الاستقرار خلال شهر أكتوبر، أي ستستمر عند نفس المستويات الحالية «بلا زيادات أو انخفاضات» لسعر طن الأسمنت وسعر طن الحديد.

وفرة المعروض وتراجع الطلب أهم أسباب تراجع أسعار مواد البناء

وأرجع رئيس شعبة مواد البناء، استقرار الأسعار الأخير إلى وفرة المعروض وانخفاض الطلب بالسوق المحلي، سواء للحديد أو الأسمنت.

وأشار إلى أنَّ الطلب على الحديد والأسمنت فى الوقت الراهن أقل من المعدلات الطبيعية، وذلك عند مقارنة المستويات الحالية بالأعوام السابقة خلال نفس الفترة.

المشروعات القومية للدولة حافظت على استقرار الطلب

وتابع «الزيني»: «النسبة الأكبر من الطلب على الحديد والأسمنت في الوقت الحالي من المشروعات القومية للدولة والتي أغلبها ينتمي لقطاع التشييد والبناء، مثل بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

تراجع استثمارات الأهالي بالعقارات

كما أوضح أنَّ استثمارات القطاع العائلي بالعقارات، أو ما يعرف ببناء الأهالي تراجعت معدلاته على خلفية الاصلاحات التي تقوم بها الدولة بالقطاع مؤخراً لتحسين أداءه على مستوى أغلب المحافظات، وبالتالي فالانخفاض مؤقت ومرتبط بأسباب ليست جوهرية أو تتعلق بالقطاع نفسه.

وتوقع «الزيني»، أن يشهد الطلب على الحديد والأسمنت طفرة بمجرد الإنتهاء من قانون البناء الجديد، أو حتى السماح للأفراد وأصحاب المباني الحصول على تراخيص، منوهاً إلى أهمية ذلك القطاع للاقتصاد المصري الذي يستقبل أغلب استثمارات القطاع العائلي، فنحو 40 إلى 60% من المصريين يضعون مدخراتهم في العقار، كما يساهم في تشغيل 100 حرفة مكملة.