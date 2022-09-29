أستاذ اقتصاد زراعي: العالم على أعتاب أزمة غذاء كبرى نتيجة لتغيرات المناخ

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ العالم أجمع على أعتاب أزمة غذاء كبرى، نتيجة تأثير التغيرات المُناخية على المحاصيل، إذ ستبقى أزمة الغذاء جنبًا إلى جنب مع الأزمات العالمية الأخرى مثل «كوفيد-19» والحرب الروسية-الأوركرانية، وأزمة سلاسل الإمداد.

أثر التغيرات المناخية على الدول المتقدمة

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كثيرًا من الدراسات تتناول التأثيرات المناخية على أوروبا، كونها من الدول المتقدمة، وخاصة في القطاع الزراعي، ومن الدول المنتجة للغذاء، والتي تأثرت محاصيلها الزراعية بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، لافتًا إلى أنّ الجفاف يُكبّد العالم خسائر اقتصادية من 1 لـ3% من الناتج الإجمالي البالغ تريليونات الدولارات.

اقتصاد الدول النامية يتأثر بالتغيرات المناخية بنسبة 40%

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أنّه بالوقت الذي تتجه به أنظار العالم إلى التأثيرات المناخية على الغذاء في أوروبا فإنّ التأثيرات في الدول النامية يكون بصورة أكبر وأكثر صعوبة، كاشفًا عن أنّ تأثير التغيرات المناخية على الدول النامية تبلغ نحو 40% من أقتصادها.

فيضانات وسيول نتيجة التغيرات المناخية بأفريقيا يقابلها جفاف الأنهار بأوروبا

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنّ التأثيرات المناخية الجديدة على أوروبا من جفاف أنهار شهيرة مثل نهر الراين، وارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية، أثّر بصورة كبيرة على الإنتاج الزراعي، وإنتاج الغذاء، والسياسة الزراعية للاتحاد الأوربي، إلا أن الدول النامية تعاني من صعوبات أكثر منها السيول والفيضانات.

وأكد أنّ العالم ستجتاحه أزمةً ارتفاع أسعار السلع الغذائية، نتيجة لجفاف أنهار أوروبا وأمريكا والصين، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد.