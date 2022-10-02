«الأوقاف» تفتتح 22 مسجدا في محافظات مختلفة الجمعة المقبلة
كتب:
إسراء سليمان
08:27 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
افتتاح 22 مسجدا
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 22 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها «12» مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و«10» مساجد صيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 حتى تاريخه «236» مسجدًا، منها «189» مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و«47» مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
1. الرشيدي- صالحجر- بسيون
2. الصحابة- عزبة الروضة- كفر البسطويسي- المحلة
3. البشبيشي- ميت حبيب- سمنود
مديرية أوقاف شمال سيناء
4. عثمان بن عفان- غرب العريش
5. سعد ابن معاذ- بئر العبد
مديرية أوقاف المنيام
6. البسطامي- بني موسى- أبو قرقاص
7. البعثة الفهيمية «علي السمان»- أبو جمعة- بني مزار
مديرية أوقاف الفيوم
8. القدادفة- عزبة علي عبد الحافظ- المحمودية- الغرق- إطسا مديرية أوقاف أسوانم المسجد وعنوانه
9. البراسي- إدفو ثاني
مديرية أوقاف الإسماعيلية
10. الحرمين- تل الحطب- التل الكبير
مديرية أوقاف المنوفية
11. العمدة- شمنديل- قويسنا
12. الدكروري- طوخ- دلكا- مركز تلا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. الجعيد- الوادي- طور سيناء
2. موقف التاكسي- المنشية- طور سيناء
3. النور حي الأمل-طور سيناء
4. الخليل إبراهيم- حي الزهراء- طور سيناء
مديرية أوقاف الغربية
5. أبو بكر الصديق- كفر الشيخ سليم- طنطا
مديرية أوقاف شمال سيناء
6. زارع الخير- قرية زارع الخير
مديرية أوقاف البحيرة
7. عزبة هندي- افلاقه
مديرية أوقاف المنيا
8. الحاج كامل- الشيخ مسعود- العدوة
مديرية أوقاف الجيزة
9. العجمي- مدينة العياط
مديرية أوقاف أسيوط
10. السلام- قرية شطب- مركز أسيوط