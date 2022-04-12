منسق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية: الطعام بالكيف وليس بالكم

قال الدكتور تامر سمير منسق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس، إن الأسر تحتاج للتوعية بشأن مرض الأنيميا الذي يصيب الأطفال، فمن المهم أن يتغذى الطفل جيدا والطعام ليس بكثرته ولكن بأنواعه، حيث سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على التوعية بكثافة، وسيتم التنسيق مع الإعلام من أجل توجيه المواطنين بكيفية تناول الطعام، فالكم غير مهم ولكن المهم هنا هو الكيف وهذا الأمر لن يكون مكلفا فهناك بدائل سعرها رخيص لمواد غذائية قيمة للغاية.

يتسلم كل طالب وجبة مرتبطة بحالته الصحية

وأضاف منسق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مجهودات الدولة في مشروع التغذية المدرسة تم إطلاقه هذا العام بشكل تدريجي وسيتم الاستمرار فيه والتوسع في تنفيذه، حيث يهدف لتوفير وجبة غذائية سليمة تتناسب مع المحددات الصحية التي يفتقدها الطالب بعد الفحص والكشف عليه، بمعنى أن الطالب الذي لديه مشكلات في نقص الحديد ستصله وجبة تتناسب مع حالته، وهكذا، حتى يتسلم كل طالب وجبة مرتبطة بحالته الصحية، وهذا الهدف الأساسي من مشروع التغذية المدرسية.

الكشف عن الأطفال والعلاج يكون بالمجان حتى للوافدين

وشرح منسق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس أن الكشف عن الأطفال يتم بالمجان والعلاج يكون بالمجان للجميع بما فيهم الوافدين، فكل الخدمات التي تقدمها المبادرة بداية من العلاج وحتى العلاج والمتابعات والتغذية تكون بالمجان بدون أي مقابل.