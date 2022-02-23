فحص 700 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، فحصت 708418 طالب وطالبة.

الفحص الطبي للأطفال ضمن مبادرة العلاج من سوء التغذية

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد 999158 طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم 700041 طالب بالريف، وعدد 299117 بالحضر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريق طبي مدرب، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، منهم 1527 فريق بمدارس الريف، وعدد 433 بمدارس الحضر، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد علي الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية، ويتم تسليم الطلاب بعد فحصهم كارت مدون عليه بيانات الفحص، وفي حال وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب للوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعيادات الطبية بفرع هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج.

إعداد جيل يتمتع بصحة جيدة جسدياً وعقليا

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا والتقزم، لضمان إعداد جيل يتمتع بصحة جيدة جسدياً وعقليا، مضيفاً بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أي جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.