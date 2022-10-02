عروض Disney on Ice تعود إلى مصر في ستاد القاهرة.. التذكرة تبدأ من 120 جنيها

أعلنت شركة Dino Activations المتخصصة في تنظيم العروض والفعاليات الترفيهية والتي تتولى تنظيم جميع عروض ديزني العالمية في مصر، بالتعاون مع شركة فيلد إنترتاينمنت – الشركة الرائدة عالميًا لتنظيم عروض ديزني حول العالم- عودة عروض Disneyon Ice إلى مصر، بعد غياب استمر حوالي 15 عامًا، بصحبة شخصيات ديزني العالمية الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور المصري على مدار سنوات.

وتأتي العروض تحت رعاية أحمد عيسى وزير السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، إذ من المقرر أن تستمر فترة العرض من 21 إلى 31 ديسمبر المقبل في ستاد القاهرة الدولي، وسوف تقدم Disney On Ice من خلالها باقة من أمتع العروض الترفيهية الاستثنائية مع مجموعة من نجوم ديزني المفضلين التي تمنح الجمهور المصري أجواء مفعمة بالحيوية والحماس.

جلب أحدث العروض الترفيهية

أكد محمد عامر رئيس مجلس إدارة DinoActivations، سعي الشركة لجلب احدث العروض الفنية والترفيهية العالمية للجمهور المصري، مشددا على أن مصر تمثل مركزا مهما للثقافة والفنون، وتحرص جميع الجهات والهيئات الحكومية على تقديم الدعم وعمل التسهيلات اللازمة لتخرج هذه العروض في أبهى صورة،و بما يليق بمكانة مصر كواحدة من أهم المحطات الثقافية والترفيهية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وتدور قصة العرض حول رحلة ميكي ماوس وأصدقائه ميني ماوسو دونالد وغوفي في البحث عن ذكرياتهم المفضلة، إذ يتمكن الجمهور من أن يكونوا جزءا من هذا العرض المبهر، ومساعدة شخصياتهم المفضلة من خلال استخدام جهاز ميكي اللوحي التفاعلي أثناء خوضهم للمغامرات في قصص ديزني الشيقة التي يشاركونها خلال العرض.

وتتمكن العائلات من الانضمام لرحلة مع شخصية موانا الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي، لتنتقل بعدها إلى مملكة أريدنيل الثلجية، حيث تكتشف الأميرتان الشقيقتان آنا وإلسا أن الحب الحقيقي هو القوة الأعظم من خلال شخصيات Frozen والتي ستتواجد لأول مرة في مصر، ووصولاً إلى الاستمتاع بالعروض المميزة في فيلم مساعد الساحر.

من جانبه قال ستيفن ارم سترونج نائب رئيس شركة Feld Entertainment لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، إن جولة عروض ديزني أون آيس في الشرق الأوسط، لا يمكن أن تكتمل دون تقديم العرض في مصر، لتمثل مسك الختام لجولة ناجحة في الكويت والسعودية والإمارات، مشدداً على أن مصر تمثل محطة عرض مهمة على خريطة الأعمال لديزني على الجليد والتي تجمع العائلات والمشاهدين من مختلف الأعمار، متوقعا أن تلقى العروض إقبالاً كبيرًا كونه من أهم العروض الترفيهية التي تقام في مصر هذا العام.

وتشمل أجندة العرض تقديم فقرة «عيش الحكاية» برفقة أميرات ديزني اللواتي يعملن على إلهام ميكي وأصدقائه والأطفال حول العالم، من خلال التحلي بخصال المثابرة والإصرار والعمل الجاد بهدف تشجيعهم على مشاركة ذكريات ديزني المفضلة لديهم، وإتاحة فرصة المشاهدة أمام عدد كبير من المشاهدين، فإنه من المقرر أن تتوافر تذاكر العروض من خلال منصة tazkarti بأسعار تبدأ من 120 جنيه.

تذكرتي: جميع فئات التذاكر ستكون متوفرة قبل موعد العرض

في نفس السياق، قال حسين عفيفي – مدير تسويق شركة تذكرتي، إن الشركة تبذل قصارى جهدها في عملية تنظيم بيع التذاكر، وضمان أن تسير العملية بطريقة ميسرة بالنسبة للعملاء، وذلك في إطار استراتيجيتها لتوفير فرص حضور الفعاليات الكبرى التي تقام في مصر بجميع المجالات، لافتًا إلى أن التذاكر بجميع فئاتها ستكون متوفرة على منصة تذكرتي قبل بداية العروض بوقت كاف، حتى يستطيع الجمهور الراغب في مشاهدة العرض من الحصول على تذاكر الدخول الحصول على التذاكر بسلاسة.

أسعار تذاكر العروض

يمكن الحصول على تذاكر العرض من خلال موقع تذكرتي بأسعار تبدأ من 120 جنيها مصريا، حيث أنه قد مضى وقت طويل منذ أن قدمت ديزني على الجليد عروضها في القاهرة، نقدم للجمهور برومو الخصم الترويجي «خصم العودة إلى مصر» والذي يستمر لمدة 3 أيام، يسري خصم العودة إلى مصر الترويجي لمدة 3 أيام فقط، بحيث يبدأ يوم 3 أكتوبر مع انطلاق موعد بيع التذاكر، وينتهي في تمام الساعة 11:59 مساء، يوم 6 أكتوبر.

ويجرى إصدار التذاكر في الثالث من أكتوبر، فقط وحصريا من خلال Tazkarti ومن المقرر أن تبدأ العروض في 21 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2022، ترعى هيئة تنشيط السياحة هذا العرض الضخم في إطار استراتيجيتها، لتشجيع السياحة الداخلية وسياحة الفعاليات الترفيهية، لجذب أكبر عدد من المهتمين بحضور العروض العالمية من مصر والوطن العربي، وتأكيد ريادة مصر في استقبال وتنظيم العروض الفنية والثقافية وتنشيط الحركة السياحية في مصر.